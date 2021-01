A discovery witches stagione 2 dal 16 Gennaio su Sky Atlantic: trama e cast

Dal 16 Gennaio su Sky Atlantic, arriva la seconda stagione di A Discovery Witches. Ecco trama e cast.

La trama

Matthew e Diana sono nel passato, sempre circondati da streghe, demoni e vampiri che vivono fianco a fianco degli umani, pur conservando il segreto sulla loro natura.

Diana e Matthew si stanno nascondendo a Londra e sono alla ricerca di una strega che possa insegnare a Diana il controllo della sua magia e che possa aiutarli a trovare il Libro della Vita. Ai giorni nostri Sarah e Em si sono rifugiati a casa di Ysabeau, una cacciatrice di streghe. Marcus e Miriam cercano di proteggere Nahaniel e Sophie, in dolce attesa e ormai prossima al parto.

Dove eravamo rimasti

Diana sta provando a gestire i suoi poteri metre le zie Sarah ed Em lasciano la casa per rifugiarsi da Ysabeau.

Miriam e Marcus hanno fatto ritorno ad Oxford. Intanto Nathaniel e Sophie fanno di tutto per proteggere la donna in dolce attesa. Quando Diana e Matthew tornano nella Londra del 1590, arrivano Gerbert, Knox e Satu e Diana si ritrova in un altro luogo, da sola.

Cast, attori e personaggi

Ecco di seguito attori e personaggi:

Teresa Palmer nei panni della protagonista Diane Bishop.

Matthew Goode è Matthew Clairmont

Barbara Marten nei panni di Elisabetta I, la Regina d’Inghilterra,

Michael Jibson veste i panni di Rodolfo II d’Asburgo

Adelle Leonce è Phoebe Taylor

Tom Lewis interpreta Peckham e

Sheila Hancock entra nei panni della strega Goody Alsop

Tom Hughes nel ruolo di Christopher “Kit” Marlowe,

Amanda Hale interpreta il ruolo di Mary Sidney.

James Purefoy è il marito di Ysabeau e padre di Baldwin Philippe de Clermont, dunque anche patrigno di Matthew.

Steven Cree recita invece il ruolo di Gallowglass, il nipote di Matthew.

Elaine Cassidy è Louisa de Clermont, la sorella di Matthew,

Michael Lindall è Walter Raleigh,

Paul Rhys interpreta invece il vampiro Andrew Hubbard.

Adam Sklar nel ruolo di Henry Percy

Adrian Rawlins è William Cecil

Joshua Pickering è Jack Blackfriars.

