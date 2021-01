Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 9

Matilde Brandi a Verissimo ha raccontato della fine del suo rapporto col compagno.

Nel corso dell’intervista Matilde ha raccontato per la prima volta la fine della sua storia d’amore con il compagno Marco Costantini durata quasi 17 anni e con cui ha avuto le figlie gemelle Aurora e Sofia:

“L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata. Quando sono uscita dalla casa del Gf Vip ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Nel salotto del sabato pomeriggio la ballerina si è sfogata con la conduttrice circa le modalità con cui ha scoperto che il compagno non voleva più stare con lei, ovvero tramite un messaggio:

“Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Matilde inoltre alla domanda diretta di Silvia che le ha chiesto se Marco ha preso questa decisione per via di un’altra donna, ha prontamente risposto:

“Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più”.

In una puntata di Mattino 5, è stato lanciato un curioso gossip sui concorrenti del Gf Vip 5. Nel salotto tv di Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha svelato che due ex gieffini di questa edizione starebbero portando avanti un flirt da qualche tempo.

Ecco le sue parole

“C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda”.

In studio, sono state avanzate varie ipotesi su chi potesse essere coinvolto nel flirt. Data l’assurdità della coppia, la tesi più accreditata era quella che vedeva Guenda Goria vicina a Filippo Nardi.

Non ci resta che aspettare la pubblicazione delle foto. Certo è che se fossero loro, dopo quello che è successo tra Filippo e Maria Teresa nella casa ci sarebbe da rimanere basiti

Per questa settimana è tutto, alla prossima, baci velenosi?

