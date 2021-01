Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 gennaio 2021

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 18 al 22 gennaio 2021.

Nella puntata di lunedì 18 gennaio 2021, Filippo vuole tentare la fuga, ma Leonardo potrebbe mettere a rischio la riuscita del piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione, ma non ottiene i risultati sperati. La linea editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire dei cambiamenti imprevisti.

Nella puntata di martedì 19 gennaio 2021, il sequestro di Filippo e Leonardo arriva ad una svolta e Sartori riesce a tornare a casa. Per Leonardo, però, le cose non vanno altrettanto bene. Il ritorno di Chiara porta degli stravolgimenti in radio, ma Silvia continua a essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Cerruti affronta Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

Nella puntata di mercoledì 20 gennaio 2021, la notte prima di partire per la Spagna per partecipare alla realizzazione di un film d’animazione, Alex prende un’inaspettata decisione. In seguito ai progressi clinici di Leonardo, Filippo e Serena decidono di contattare i genitori del ragazzo. Mentre Niko chiede aiuto ai familiari per arginare l’invadenza di Renato, Angela riceve una notizia che potrebbe stravolgere il suo futuro.

Nella puntata di giovedì 21 gennaio 2021, Michele realizza che la collaborazione con Chiara non sarà facile. Silvia prova a consolare Michele, ma fa un incontro inaspettato. Roberto vuole dare più spazio a Lara. Filippo prova pena per Leonardo che è rimasto completamente solo. Lasciato da Alex, Vittorio cerca di riconquistare la ragazza, invitandola a non partire. Niko vuole liberarsi dal suo nuovo ed invadente assistente.

Nella puntata di venerdì 22 gennaio 2021, sulle tracce dell’aggressore che ha aggredito Silvia, Michele convince la moglie a rivolgersi alla Polizia. Vittorio, appena lasciato da Alex, deve anche far fronte alle richieste lavorative di Chiara. chiede scusa a Rossella e le chiede di tornare ad essere amiche.

Maria Rita Gagliardi

