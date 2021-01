Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi?

Ecco chi è Davide Devenuto, compagno di Serena Rossa, entrambi recitano nella serie Mina Settembre

Davide Devenuto è un noto attore, conosciuto soprattutto per aver interpretato per molti anni il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai Tre.

L’attore è nato a Roma nel 1972, sin da quando era giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Nel 1977 ha infatti iniziato a studiare recitazione, ha frequentato la scuola di Beatrice Bracco. Il suo debutto lo ha fatto l’anno successivo recitando nella commedia Woody si racconta.

Nel corso della sua carriera ha recitato a teatro, al cinema e in televisione. Il maggiore successo lo ha ottenuto grazie a Un post al sole, ha iniziato a recitare nella famosa ed amatissima soap opera nel 2003, è uscito di scena pochi mesi fa.

Davide Devenuto ha partecipato a Celebrity Masterchef Italia nel 2018, non è riuscito a vincere il programma ma è stato uno dei concorrenti più amati e seguiti. Sempre nel 2018 lo abbiamo visto nella fiction Rosy Abbate 2. Oltre a fare l’attore ha anche svolto il ruolo di regista per alcuni cortometraggi.

L’attore sta recitando al momento nella serie Mina Settembre, la prima puntata è andata in onda su Rai Uno ieri sera, un nuovo appuntamento andrà in onda questa sera. La protagonista della serie è Serena Rossi, compagna di Davide Devenuto. I due stanno insieme da 12 anni, dal loro amore è nato nel 2016 un meraviglioso figlio, Diego.

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono conosciuti e innamorati sul set di Un posto al sole, ad oggi non sono ancora convolati a nozze. Nel 2019 durante una puntata di Domenica l’attore ha chiesto alla compagna i n diretta di sposarlo, lei ha poi rivelato che si trattava di un gioco.

Nel corso di una passata intervista lei ha rivelato che i due si considerano già sposati. Tanti sono i loro progetti di coppia ma al momento non sentono la necessità di diventare ‘ufficialmente’ marito e moglie.

Sara Fonte

