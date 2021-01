Francesco Monte lascia diversi commenti a Zayn Malik durante la sua diretta: cosa è successo? Perché tanti commenti?

Francesco Monte ha lasciato diversi commenti alla diretta su Instagram dell’ex membro dei One Direction Zayn Malik.

Francesco Monte è ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente di Sanremo Giovani e di Tale e Quale Show. Purtroppo, però, non ha mai ottenuto il successo come cantante internazionale che ha Zayn Malik, ora al terzo album da solista.

Francesco Monte e Zayn Malik: cosa è successo?

Zayn ha realizzato una diretta su Instagram per salutare e parlare con i suoi fan in tutto il mondo.

Francesco ha lanciato poi diversi commenti di questo tipo:

Esempio di commento di Francesco Monte durante la diretta di Zayn Malik

I commenti non sono passati inosservati, tanto che poi l’ex tronista si è dovuto difendere informando di essere anche lui fan del cantante internazionale.

Ancora non chiare le motivazioni dietro a tanti commenti, anche se di recente l’ex tronista aveva dichiarato di soffrire di attacchi di panico in un giornale scandalistico italiano.

