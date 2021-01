Live, Hoara Borselli, ex fidanzata di Walter Zenga racconta: “Un rapporto difficile”

Hoara Borselli, ospite a Live-Non è la d’Urso, racconta la sua storia d’amore passata con Walter Zenga

Hoara Borselli ha raccontato da Barbara D’Urso a Live la sua storia d’amore avuta con Walter Zenga. L’ex calciatore era sposato con Roberta Termali, da cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea, attuale concorrente del GF Vip 5. Il matrimonio è finito proprio per via di Hoara, con la quale ha vissuto per tre anni e mezzo negli Stati Uniti.

“Ci siamo conosciuti ad un evento sportivo, non ci conoscevamo, non ci eravamo mai visti. E’ stato colpo di fulmine“, ha esordito così la giornalista e opinionista, parlando del primo incontro con l’ex portiere della Nazionale. “Un padre non vedeva l’ora di tornare dagli Stati Uniti per abbracciarli. Un padre che avrebbe voluto passarci molto più tempo insieme. Un rapporto che doveva dividersi tra la compagna e i figli. Insomma un rapporto difficile”, ha raccontato la donna, spiegando come ha vissuto la sua storia accanto ad un uomo separato.

"Non vedeva l'ora di incontrarli"

La storica ex compagna di Walter Zenga, Hoara Borselli, racconta il rapporto con i figli durante gli anni in cui sono stati insieme #noneladurso pic.twitter.com/QT28TYPfkd — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021

“In questi casi, si valuta sempre la posizione dei figli, ma non ci si mette mai dalla parte dei padri separati. Gli uomini, che nelle separazioni, sono in una posizione un po’ difficile rispetto alle madri che sono vantaggiate” ha aggiunto Hoara. L’attrice ha poi espresso il suo parere su Andrea Zenga: “Conosco un rancore, una rabbia che mi appartiene. Anche io sono figlia di genitori separati, ma lo giustifico fino ai 15 anni. Questo rancore va trasformato, non porta a niente”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui