Live, Andrea Roncato sull’ex moglie Stefania Orlando: “Aveva un altro”, ma emerge un’altra versione

Andrea Roncato, ospite a Live-Non è la d’Urso, ha confessato il motivo per cui è finito il suo matrimonio, ma da Twitter emerge un’altra versione

Domenica 17 gennaio, Andrea Roncato ha deciso di raccontare per la prima volta a Live-Non è la d’Urso la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando. L’attore e la conduttrice classe 1966 sono stati sposati per due anni, fino a che lei non scelse di andarsene via di casa. Roncato ha spiegato che inizialmente aveva fatto finta di nulla, in modo da superare il dolore.

“Mi ha lasciato lei. Dice per problemi? I problemi c’erano perché lei aveva un altro. Quindi, grosso problema. Vabbé fa niente. Ci si può innamorare anche di un altro”, ha dichiarato l’attore classe 1947, lanciando una bomba sul motivo per cui sarebbe realmente finita con Stefania. “Non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro uomo, ma forse aveva ragione non ero il marito giusto” ha poi aggiunto Roncato, spiegando di essere una persona che non incolpa altri e che si prende le proprie responsabilità.

A quanto pare, però, è emersa un’altra versione da un video diffuso su Twitter, in cui si vede l’attore ospite a Verissimo. Nel filmato Silvia Toffanin ha chiesto all’attore: “Ma è vero che il tuo matrimonio è finito per colpa della droga?”. Roncato ha replicato con diretto “Sì”.

Insomma, qual è davvero la verità dei fatti? Andrea Roncato ha mentito? Non rimane che attendere altre indiscrezioni sulla vicenda e soprattutto conferma dal diretto interessato.

