Chi è Giulio Pretelli, il fratello del gieffino Pierpaolo?

Giulio Pretelli è il fratello di Pierpaolo Pretelli, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della 33esima puntata del reality andata in onda lunedì Giulio è entrato nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il fratello. Pierpaolo non ha gradito che i suoi familiari abbiano interferito con il suo percorso. Prima di partecipare al Grande Fratello Vip aveva infatti chiesto loro di non intromettersi.

Giulio Pretelli ha invece rilasciato interviste e partecipato come ospite a varie trasmissioni come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, dove ha commentato il percorso del fratello al Grande Fratello Vip.

Conosciamo meglio il fratello del gieffino. Giulio Pretelli è nato a Maratea il 23 febbraio 1997. Si è trasferito a Roma con il fratello per farsi spazio anche lui nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime settimane è finito spesso al centro dell’attenzione del gossip dopo che è stato invitato in diverse trasmissioni per commentare i flirt di Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. Sui social non spuntano mai foto insieme ad una possibile fidanzata, ad oggi sembra infatti essere single. Giulio Pretelli è molto seguito su Instagram, i suoi follower stanno aumentando molto nelle ultime settimane, ad oggi gli utenti che lo seguono sono 50,6mila.

