Chi è Giorgio Di Bonaventura, il corteggiatore di Sophie a Uomini e Donne?

Giorgio Di Bonaventura sta corteggiando Sophie Codegoni a Uomini e Donne, tantissimi sono i telespettatori che fanno il tifo per lui.

Il corteggiatore è nato il 28 agosto del 1997 a Teramo, sin da quando era giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per il basket. All’età di 15 anni si è trasferito a Torino con la speranza di realizzare il suo sogno. A 20 anni insieme alla sua squadra PMS Moncalieri, dove svolgeva il ruolo di capitano, ha vinto lo scudetto. Di Bonaventura è poi approdato con il Roseto in serie A2, a 23 anni è stato invece convocato nell’Italia Under 23 di basket.

Oltre ad avere una grande passione e un grande talento per il basket, Giorgio Di Bonaventura ha dedicato tempo anche agli studi, a novembre 2020 si è infatti laureato alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Il corteggiatore svolge anche il ruolo di responsabile commerciale in un’azienda che ha sedi in Italia e in Cina.

Giorgio Di Bonaventura sta provando a conquistare il cuore della bellissima Sophie Codegoni a Uomini e Donne. Ad oggi i due sembrano essere molto complici, sarà lui la sua scelta? Non ci resta che attendere la messa in onda della scelta della tronista per scoprirlo.

