Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 10

Protagonista della settimana appena conclusa è stata Cecilia Capriotti. Maria Teresa l’ha nominata, e lei l’ha presa così male, che per 48 ore ha fatto il panico?

Ha dato alla Ruta, della falsa, bugiarda e pure vecchia dandole della nonna?. Ha parlato di questa nomination con tutti per 2 giorni ininterrottamente, passando dalla rabbia al pianto e di nuovo dal pianto alla rabbia?. Ha continuato a lanciarle frecciatine e si è fatta sentire parlare male di lei, tanto che a un certo punto Maria Teresa ha dato fuori di matto. Ha avuto una forte crisi isterica.

“Sono una persona! Faccio finta di niente ma le cose le vedo e le sento! Sono incazzata! Posso essere incazzata per una volta anch’io??? Basta! Basta! Basta!” Queste alcune delle cose che ha gridato piangendo, in questo momento di crisi.

Vi dico la verità, con la Capriotti che per due giorni, continua a bisbigliare, facendosi però sentire, in modo da provocare, sarei impazzita anch’io come la Ruta. Mentre Maria Teresa si disperava, Cecila ha continuato la sua crociata, non credendo minimamente alla veridicità dello sfogo della Ruta. Quando però, ha visto Tommaso e Stefania,personaggi che arrivando dopo sapeva essere molto forti, ai quali si è attaccata, anzi direi incollata dal primo istante , tanto da guadagnarsi l’appellativo su Twitter di CeciCozza, darle torto, è tornata un agnellino e ha fatto pace con Maria Teresa

Altro fatto, sempre protagonista Cecilia contro Andrea Zenga, indovinate? Anche lui l’ha nominata?

Essendo arrabbiata perché l’ha votata, quando ha finito di insultare la Ruta ha iniziato con Zenga?. Come prima cosa ha iniziato con le solite frecciatine per arrivare poi a dire, che lui si salva dalle nomination perché ha una storia che fa pena alla gente e quindi chi fa pena viene premiato dal pubblico?

Questo lo ha detto, una sera con Samantha e poi lo ha ripetuto davanti a lui, intramezzando però la parola pena con tenerezza?

Ovviamente il ragazzo c’è rimasto male e ha voluto chiarire con lei, che ovviamente ha negato di aver detto la parola pena( ci sono video ovunque di lei invece che lo dice) , e che tenerezza lo ha detto in modo affettuoso e non per criticarlo?

Quando si dice prendere bene le nomination d’ora in poi, penseremo tutti a lei, che tra l’altro lunedì è uscita col 3% dei voti, grazie a questo suo rosicamento?

Per questa settimana è tutto, alla prossima

Baci velenosi a tutti?

