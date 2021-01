Rosalinda Cannavò parla del fidanzato: “Sento che non c’è un noi”

Rosalinda Cannavò continua ad avere dei dubbi in merito alla sua relazione con il fidanzato Giuliano, ecco cosa ha detto al GF Vip

Torna ad attirare l’attenzione dei telespettatori e del gossip Rosalinda Cannavò, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nelle scorse settimane la gieffina ha svelato di avere dei dubbi sul fidanzato Giuliano, non vorrebbe mai che la loro relazione fosse un’abitudine, un rapporto come quello che c’è tra un fratello e una sorella.

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano è iniziata da circa dieci anni. Nella casa più spiata d’Italia lei si è più volte detta stanca che non abbiano ancora compiuto passi importanti come la convivenza o il matrimonio. Al Grande Fratello Vip ha capito molte cose, tra queste anche la consapevolezza di non volere più un rapporto come quello che hanno lei e Giuliano.

Nella serata di ieri si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura. Parlando del fidanzato non è riuscita a trattenere le lacrime, tra le varie cose ha detto: “Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Io so quanto valgo. Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti.”

Riferendosi ancora a Giuliano la gieffina ha poi detto: “Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita”.

Giulia Salemi a Rosalinda Cannavò ha detto di riflettere bene in merito alla sua storia d’amore con Giuliano. All’amica ha detto: “Lui potrebbe non essere l’uomo della tua vita. Secondo me non sei più disposta ad accettare tutto. Fuori non è detto che tu voglia andare avanti. La vita è breve e i nostri anni sono preziosi. Se tu li dedichi a una persona che non fa per te, è una privazione. Uno deve stare bene, se uno deve stare male per avere un partner è meglio finirla.”

La Salemi ha aggiunto: “Questi sono anni che non tornano mai più. Devi capire se lo ami e ne vale la pena o meno. Qualsiasi cosa dovrai affrontare fuori io sarò al tuo fianco. Ci sono io Rosalinda, ti ospito, potrai dormire da me quando vorrai“.

Come reagirà Giuliano dopo lo sfogo della fidanzata? Entrerà nella casa per avere un confronto o aspetterà la fine del Grande Fratello Vip per parlare della loro relazione lontano dalle telecamere? Lo scopriremo.

Sara Fonte

