Cotto e Mangiato ricetta 22 gennaio 2021: budino al cioccolato bianco

Dolce gustoso e goloso quello che ha preparato Tessa Gelisio. Budino al cioccolato bianco a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

500 ml di latte

350 grammi di cioccolato

Semi di vaniglia

50 grammi di farina

2 cucchiai di zucchero a velo

Procedimento

In un pentolino versare latte e vaniglia e amalgamare. Aggiungere il cioccolato tagliato grossolanamente e far sciogliere nel latte. In ultimo aggiungere adagio farina e zucchero a velo. Portare a bollore far addensare e spegnere. Versare negli stampini e mettere in frigo qualche ora. Tirare dal frigo capovolgere lo stampino senza rompere il budino, guarnire con cioccolato a scaglie e gustare.

