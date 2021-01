Chi è Sara Hafdaoui, una delle secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Ecco chi è Sara Hafdaoui, sta partecipando all’attuale edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa nei panni di ‘Secchiona’

Sara Hafdaoui sta partecipando all’attuale edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa nel ruolo di ‘Secchiona’. La prima puntata del programma condotto da Andrea Pucci è andata in onda ieri sera su Italia Uno.

La ‘Secchiona’ è nata a Udine e ha 24 anni, per studiare Medicina alla Sapienza si è trasferita sei anni fa a Roma, si è laureata a luglio del 2020. Dopo aver conseguito la laurea si è subito rimessa a studiare per il test del concorso nazionale per le specializzazioni mediche che si è svolto a settembre.

Sara Hafdaoui è stata ammessa all’Università degli Studi di Milano alla Scuola di Genetica Medica. La giovane ragazza ha un carattere molto determinato, sogna di diventare una ricercatrice ed una divulgatrice scientifica.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, dalle foto che pubblica sui social non sembra essere impegnata sentimentalmente, non si mostra mai con un ipotetico fidanzato. Potrebbe innamorarsi proprio all’interno del programma? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà durante la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nel programma fa coppia con il Pupo Matteo, tra loro sembra esserci molta complicità.

Sara Fonte

