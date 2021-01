Le Fate Winx la saga, dal 22 gennaio su Netflix: trama e cast

Per chi a suo tempo ha seguito il cartone animato, arriva la serie su Le Fate Winx. Ecco anticipazioni su trama e cast.

La trama

Cusotdita gelosamente in un mondo parallelo, la scuola di Alfea esiste da migliaia di anni per addestrare maghi e fate. Bloom, non è come le altre compagne, proviene dal mondo degli esseri umani, e, nonostante abbia un animo gentile, custodisce inconsapevolmente nel suo cuore un potere distruttivo.

Se non vuole essere controproducente, la giovane deve imparare a controllare le proprie emozioni, ma la cosa si potrebbe rivelare complicata dovendo anche fare i conti con le questioni dell’adolescenza.

Fate The Winx Saga – Cast

Circa il cast e i personaggi vedremo:

Bloom, interrpetata da Abigail Cowen,

Stella è Hannah van der Westhuysen,

Musa è Elisha Applebaum,

Aisha è Precious Mustapha,

Terra è Eliot Salt,

Beatrix è Sadie Soveral.

