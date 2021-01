C’è posta per te, Can Yaman consola zia Maria: “Ti do il mio numero”, il pubblico in visibilio

Can Yaman, ospite a C’è posta per te, ha risollevato zia Maria facendole qualche gradevolissima sorpresa: il pubblico di fan si scatena

Nella terza puntata di C’è posta per te è stato ospitato in studio Can Yaman, sex symbol della soap turca Day Dreamer. Dopo un filmato d’introduzione che presenta l’attore, il pubblico si è scatenato intonando “Sei bellissimo”. A quel punto, Maria De Filippi ha tentato di calmare il pubblico in studio con un “Riusciamo a contenerci?”. L’attore, in realtà, era una sorpresa fatta da una nipote a zia Maria he da quando è scomparsa sua madre, non le hai mai fatto mancare l’amore materno.

Can ha dichiarato che ha molto in comune con la storia delle due ospiti, poiché gli ricorda i suoi momenti vissuti con la nonna: “Anche io sono cresciuto con mia nonna. Per me, le donne valgono tantissimo. Quando ci penso, penso che io sarei una nullità se non ci fossero state donne nella mia vita”. Dopodiché, l’attore le ha regalato un set di bicchieri da té, rammentando la saop turca: “Ti voglio offrire un tè, dopo quando finiscono le riprese magari stiamo un po’ di tempo insieme“. La signora emozionata ha poi replicato: “Io guardo la tua serie con i sottotitoli in turco“.

L’attore turco ha poi regalato tre pietre di luna alla signora, dicendole: “Ti porteranno bene”. Infine, Can ha chiosato con una ciliegina sulla torta donandole il suo cellulare con una foto e un numero: “Ti do il mio numero. Promettimi che non lo darai a nessuno”. In quel momento, il pubblico in visibilio è alzato in piedi

Finale positivo: Achiropita chiede a sua zia di avere più fiducia e di aprirsi di più. Ovviamente, zia Maria apre la busta e tutti si abbracciano.

