Notre Dame de Paris edizione 2013 in onda su Rai 5

Notre Dame de Paris resta sempre una garanzia in termini di emozioni e storia. Per questo va vista anche questa versione in onda su Rai 5.

Si tratta dello spettacolo andato in scena nel 2013 alla Scala che riproduce fedelmente la storia di Victor Hugo.allora furono scritturati due etoile della danza come protagonisti: Roberto Bolle nel ruolo di Quasimodo e Natal’ja Osipova in quello di Esmeralda.

Le coreografie sono di Roland Petit, realizzate nel 1965 per l’Opéra di Parigi su musica di Maurice Jarre, con scene di René Allio e costumi di Yves Saint-Laurent.

La fama di questo spettacolo è per la capacità di chi lo ha messo in piedi di far spisare in un unico momento: danza, scene, costumi, musica, teatralità. Roberto Bolle, è encomiabile nel ruolo del gobbo Quasimodo innamorato della dolce Esmeralda, ma al contempo obbligato a fare i conti con la deformazione del suo corpo. L’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala sono dirette da Paul Connelly.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui