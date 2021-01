Zorzi e Stefania Orlando abbandonano il Grande Fratello Vip? La rivelazione

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrano essere pronti ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip lunedì

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, sembra che due concorrenti della quinta edizione del reality potrebbero decidere di abbandonare la casa più spiata d’Italia lunedì.

Si tratta di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, entrambi molto chiacchierati e seguiti dai telespettatori durante la loro partecipazione al reality. In questi mesi trascorsi insieme nella casa sono diventati molti amici, tra alti e bassi si è creato tra loro un legame speciale.

Stanchi dell’ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip i due potrebbero lasciare il gioco nel corso della nuova puntata del reality che andrà in onda lunedì 25 gennaio. La cosa è saltata fuori ieri pomeriggio quando Rosalinda Cannavò ha chiesto a Stefania Orlando se sapeva che Zorzi lunedì vorrebbe andare via. La risposta della gieffina ha spiazzato tutti: “Sì, non dirmi niente, io sono nella stessa situazione“.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi stanno quindi valutando la possibilità di abbandonare il Grande Fratello Vip. Entrambi sembrano essere molto stanchi e provati, dopo più di quattro mesi trascorsi nella casa vogliono tornare a casa.

La notizia del prolungamento della quinta edizione del reality ha scosso tutti, Zorzi e Stefania però sembrano soffrirne più di tutti. Durante una chiacchiera con Rosalinda e Carlotta la Orlando ha detto che dopo tutto questo tempo si crede di non avere più nulla da dare e da dire.

Visibilmente stanca ha poi detto che tutti loro erano convinti di rimanere al massimo tre mesi nella casa più spiata d’Italia. Pensa che forse la produzione del Grande Fratello Vip abbia chiesto loro un po’ troppo.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi abbandoneranno davvero il reality o Alfonso Signorini riuscirà a convincerli a restare? Questo non possiamo ancora saperlo, attendiamo la messa in onda della puntata di lunedì per scoprirlo.

Sara Fonte

