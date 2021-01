Chi è Jimmy Bullard, l’ex calciatore che fa impazzire tutti con il programma Soccer AM

Anche molti appassionati italiani di calcio hanno imparato a conoscere Soccer AM, la trasmissione sportiva in onda su Sky Sports e condotta dal presentatore John “Fenner” Fendley assieme a Jimmy Bullard.

Per chi non lo sapesse, Bullard è stato un calciatore di buon livello in Inghilterra prima di appendere le scarpette al chiodo nel 2012 e “tuffarsi” in televisione. Nel 2014 partecipò ad un programma simile all’Isola dei Famosi, mentre dal 2016 conduce Soccer AM.

La pagina Facebook di Soccer AM pubblica spesso video dove Bullard ricrea alcuni dei gol più belli della storia della Premier League. D’altronde, come detto, Bullard è stato un calciatore di grande prospettiva, fermato solo da una serie di infortuni che gli hanno impedito di raggiungere il livello più alto della Premier.

Dopo una prima esperienza con il Peterborough, Bullard ha indossato le casacche di Wigan e Fulham, entrando anche nel giro della Nazionale inglese di Fabio Capello (pur senza mai scendere in campo). Nella sua carriera figurano anche le esperienze con l’Hull City e l’Ipswich Town, prima dell’ultima avventura con il Milton Keynes Dons nelle categorie inferiori.

Troppi infortuni per Jimmy Bullard, che nel 2012 chiude con il calcio giocato. Ma per fortuna su Facebook è ancora possibile ammirare le sue prodezze e una forma perfetta nonostante i 42 anni.

