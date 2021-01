Safe, trama e curiosità sull’action movie del 2012 con Jason Statham

Safe andrà in onda stasera, su Italia Uno, alle ore 21.20.

La pellicola ha il titolo come traduzione in italiano Al sicuro ed è del 2012. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film d’azione.

Safe: trama, trailer, cast e curiosità

Safe è una pellicola americana distribuita da Lionsgate e ha la regia di Boaz Yakin. Il film è noto anche per avere nel cast come attore principale Jason Statham.

Nel film, Statham interpreta il ruolo di Luke Wright, un ex agente speciale della polizia di New York. L’uomo decide di partecipare a match clandestini di arti marziali per sbarcare il lunario.

Un giorno, gli chiedono di partecipare a un incontro truccato, ma lui non cede. Così, la mafia russa uccide sua moglie. vive da quel momento come senzatetto, finché non incontra una bimba orientale vispa e intelligente.

La piccola, però, è ricercata dalla mafia cinese e da quella russa. L’uomo decide di proteggerla e di pagare un riscatto se necessario, ma non sa le vere capacità della bambina e cosa le mafie stanno cercando davvero da lei.

Il cast è composto da:

Jason Statham: Luke Wright;

Catherine Chang: Mei;

Robert John Burke: capitano Wolf;

James Hong: Han Jiao;

Anson Mount: Alex Rosen;

Chris Sarandon: Sindaco Tremello;

Sándor Técsy: Emile Docheski;

Joseph Sikora: Vassily Docheski;

Igor’ Žižikin: Chemyakin;

Reggie Lee: Quan Chang;

James Colby: Detective Mears;

Matt O’Toole: Detective Lasky;

Jack Gwaltney: Detective Reddick;

Barry Bradford: Detective Benoit;

Jay Giannone: Detective Kolfax.

Il film è costato 33 milioni di dollari ed è stato girato nel 2010 tra New York e Filadelfia. Non uscì in Italia al cinema, ma direttamente su Italia Uno, dove andò in prima visione nel 2013.

