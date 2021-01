Prodigal Son 2 dal 25 gennaio su Fox Crime: trama e cast

Prodigal Son 2 sta per sbarcare su Fox Crime. Per maggiori info su anticipazioni trama e cast, continua la lettura qui di seguito.

La trama

Il protagonista rimane lo psicologo criminale Malcolm Bright, il quale considera l’omicidio come un’impresa di famiglia. L’uomo ha subito un duro colpo nella sua vita, ma ha la spiccata dote di sapere in anticipo e capire la mente dei criminali. Questo perché suo padre fu da lui stesso additato alla polizia come il serial killer Il Chirurgo. Sentendosi in colpa per quanto facesse il padre, Malcolm aiuta le auotirtà newyorkesi a scovare gli assassini

In questa seconda stagione lo vedremo coinvolto nel caos più totale a seguito di tutto ciò che combina la sorella Ainsley nel finale della prima stagione. Ha infatti assassinato il magnate farmaceutico Nicholas Endicott. Malcolm deve quindi barcamenarsi tra la sorella e la protezione della sua madre. Dovrà poi anche fare i conti con l’intenzione di Martin di voler approfondire il rapporto da padre e figlio. Stabilire un rapporto più saldo significherà, per entrambi, affrontare altre rivelazioni e colpi di scena.

Il cast: attori e personaggi

Nel cast vedremo:

Catherine Zeta-Jones è la dottoressa Vivian Capshaw ,

è la dottoressa , Christian Borle è Friar Pete, un nuovo paziente al Claremont Psychiatric Hospital.

è Friar Pete, un nuovo paziente al Claremont Psychiatric Hospital. Michael Potts è il dottor Brandon Marsh

è il dottor Brandon Marsh Dermot Mulroney è il magnate farmaceutico Nicholas Endicott.

Completano il cast Michael Sheen, Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau, Frank Harts e Keiko Agena.

