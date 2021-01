Il commissario Ricciardi: i luoghi di Taranto set ideale per Rai Uno

Il Commissario Ricciardi è la fiction che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, ambientata nella Napoli del 1932.

Non potendo, però, ricostruire la Napoli di allora, le riprese sono state fatte un po’ ovunque, tra cui anche a Taranto. Ecco i luoghi visti nel trailer.

Il commissario Ricciardi: i luoghi di Taranto

La nuova fiction della Rai con protagonista Lino Guanciale ha qualcosa di pugliese. Infatti, per 9 settimane, la troupe si è recata a Taranto per alcune riprese. Alcuni luoghi si intravedono anche nel trailer. Quali sono?

Via Duomo

Taranto: Via Duomo

Come Napoli, anche Taranto ha la sua via Duomo. Si chiama così perché era il corso principale e si conclude con il Duomo di San Cataldo. Vedremo spesso il Commissario Ricciardi passare da qui!

La via principale si snoda poi per mille vie e viuzze, molto strette. Molti palazzi sono d’epoca e qui ha sede anche l’università, a indirizzo Giurisprudenza.

La chiesa di San Pasquale

Taranto: Chiesa di San Pasquale

La chiesa di San Pasquale si trova nel centro della città, prima di attraversare il ponte per poi raggiungere il borgo antico. La facciata risale al 1936 (ricordiamo che la serie è ambientata nel 1932), ma la chiesa risale al 1747.

La Prefettura

Taranto: Prefettura

Per le scene in caserma, si è preferito scegliere la Prefettura. Il palazzo risale agli anni Trenta e fu voluto da Mussolini. Noto anche come Palazzo del Governo, qui si trova anche la sede della provincia.

Ha 4500 metri quadri di estensione e, vista dall’alto, ricorda la B di Benito Mussolini. Ha una grandiosa loggia, nella quale trovano posto due aquile in bronzo poste su piedistalli cilindrici.

Fu inaugurata nel 1934.

Tutto il Borgo Antico ha anche una particolare pavimentazione, che ricorda quella di Napoli. Fino all’Unità d’Italia, questo borgo faceva parte del Regno di Napoli, quindi le storie delle due città sono intrecciate e non solo nella fiction!

