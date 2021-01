Rosalinda Cannavò, dopo l’incontro con Giuliano crolla nella notte: “Ho paura di rivivere quell’incubo”

Giuliano ha chiesto a Rosalinda Cannavò di andare a convivere dopo il Grande Fratello Vip, lei nella notte è scoppiata a piangere

Dopo i dubbi manifestati al Grande Fratello Vip in merito alla sua relazione con Giuliano, Rosalinda Cannavò ieri sera ha incontrato il fidanzato.

All’inizio la gieffina era freezata, Giuliano le ha detto: “Surreale tutto ciò. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai. Se l’ho fatto per proteggere e tutelare quello che abbiamo creato. Come vedi sono qui, ci sono cascato con tutte le scarpe”.

Il fidanzato dell’attrice ha ammesso di essere rimasto un po’ stupito dalle cose che lei ha detto nella casa più spiata d’Italia in merito alla loro storia d’amore. Sembra però comprendere la fidanzata, ha infatti detto: “Questi mesi ti stravolgono, perdi le certezze per cui non hai le basi solide, evidentemente non erano così solide dopo nove anni, l’amore vince su tutto, tra di noi non si può descrivere”.

Rosalinda Cannavò in questo momento ha molta confusione, a Giuliano ha detto: “Ho anche detto che non sono lucida al cento per cento, a volte penso di esserlo fin troppo, ho iniziato a fare i conti con me stessa realmente, tutto quello che ho detto lo ridirei, perché sono i miei pensieri”.

Le parole della Cannavò hanno gelato ancora il fidanzato, lui ci ha tenuto però a dimostrarle quanto sia innamorato di lei con un importante gesto. Alla gieffina ha fatto vedere le sue chiavi di casa e ha detto: “Mi manchi da impazzire capisco il tuo stato d’animo, però è giusto come dici fare una formalità. Posso dare la chiave di casa mia? Rappresenta una risposta”.

Dopo il gesto di Giuliano Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse realmente pronto a convivere con la fidanzata. Lui ha così risposto: “Assolutamente si, lo faccio con il mio cuore.” A Rosalinda ha poi detto: “Lo conosci bene, voglio aspettarti a casa”.

Rosalinda Cannavò non si aspettava un gesto simile da Giuliano, la cosa l’ha molto sorpresa ma ha chiaramente detto di aver bisogno di un po’ di tempo. Queste le sue parole: “Noi siamo tornati insieme da poco, quel poco tempo non è sufficiente. Non me lo aspettavo da parte sua.“

Rivolgendosi al fidanzato ha poi aggiunto: “Apprezza la mia sincerità perché potrei dirti ‘sono stra-felice’. Ma ti dico che non me l’aspettavo ed ho bisogno di un attimo di tempo. Io prendo la chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci e stare un attimo insieme per chiarire tante cose”.

Nella notte Rosalinda Cannavò è scoppiata in lacrime. Sfogandosi con Zelletta e Maria Teresa Ruta ha detto: “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”.

Sara Fonte





