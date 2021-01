Snowpiecer stagione 2 dal 26 gennaio su Netflix: trama e cast

Snowpiercer, seconda stagione arriva su Netflix con un episodio a settimana. Ma cosa sta per accadere ai nostri personaggi?



La trama

La sinossi ufficiale di Netflix recita così le prime indiscrezioni sulla serie “La terra è ghiacciata e gli ultimi umani sopravvissuti vivono su un enorme treno che gira intorno al globo, cercando di coesistere in un delicato equilibrio.”. In vero potremmo aspettarci l’arrivo di nuovi passeggeri destinati a combattere contro il tempo e la situazione per salvarsi dal post apocalisse.

Una nuova stagione potrebbe concentrarsi anche su problematiche sociali affrontate in un contesto molto diverso.

Cast, attori e personaggi

Nel cast vedremo:

Jennifer Connelly interpreta Melanie CavillDaveed Diggs nei panni di Layton WellSean Bean in un ruolo misterioso

Alison Wright è Liah Anderson;

Benjiamin Haigh è Fergus McConnell;

Lena Hall è Miss Audrey:

Iddo Goldberg è Bennet;

Rowan Blanchard è Alexandra;

Micke Summer è Bess Till;

Katie McGuinness è Josei Wellstead;

Susan Park è Jinju;

Steven Ogg è Pike;

Annalise Basso è LJ Fogler;

Sam Otto è John Osweiller;

Roberto Urbina è Javier;

Sheila Vand è Zerah Ferami;

Jaylin Fletcher è Miles.

