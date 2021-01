Uomini e Donne, oggi: Gemma spera in una riconciliazione con Maurizio, la dama è delusa

Gemma Galgani ha un nuovo confronto con Maurizio a Uomini e Donne, lui le ribadisce che non vuole continuare a frequentarla

Uomini e Donne torna oggi 26 gennaio su Canale 5 con un nuovo appuntamento, come spesso accade si parte da Gemma Galgani.

La dama torinese avrà un nuovo confronto con Maurizio Guerci, dopo le discussioni scoppiate tra loro nelle precedenti puntate il cavaliere ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Più volte ha fatto sapere che non riesce a vivere il loro rapporto serenamente.

In puntata Gemma Galgani svela che dopo la scorsa registrazione Maurizio si è avvicinato a lei per tirarla su. Il suo gesto le ha fatto sperare in una riconciliazione, a detta sua ha notato nei suoi occhi l’interesse che le mostrava prima. Lui al centro dello studio le ribadisce di non avere nessuna intenzione di continuare a frequentarla. La dama torinese non riesce ad accettare la sua decisione, è convinta che Maurizio si stia facendo condizionare dalla loro differenza d’età, lui ha però negato.

Durante il loro confronto si intromette Tina Cipollari. Ancora una volta l’opinionista si scaglia contro la Galgani accusandola di essere troppo appiccicosa. Tra le due scoppia l’ennesimo scontro in studio.

Stando alle anticipazioni, dopo la delusione provata a causa della rottura con Maurizio Gemma Galgani decide di scambiarsi il numero con un altro cavaliere, anche lui si chiama Maurizio. Quest’ultimo è già uscito con Maria. La dama torinese ha iniziato a conoscere anche Gianluca.

Sara Fonte

