Vite al limite, come sta Destinee oggi? La sua storia

Vi ricordate di Destinee? Ecco come sta la ragazza dopo Vite al limite

Destinee Lashaee ha partecipato in passato a Vite al limite a causa della sua grave forma di obesità. Le condizioni della sua vita peggioravano di giorno in giorno, ma grazie al programma è riuscita a risolvere i suoi disturbi alimentari.

Non è sempre stata una donna, quando è nata infatti era un maschio e si chiamava Matthew. Quando il padre lasciò sua madre lei e la sua famiglia affrontarono gravi difficoltà economiche, al punto che gli assistenti sociali allontanarono lei e i suoi fratelli dalla madre.

Destinee Lashaee andò a vivere con un’altra famiglia, questa prese in affido altri sette bambini. Sin da piccola lei trovò conforto nel cibo. All’età di nove anni pesava già 70 Kg, superò i 100 kg quando aveva 12 anni. Cadde poi in una grave depressione in seguito alla morte del fratello e alle difficoltà affrontate quando rivelò la sua sessualità, arrivò a pesare 304 kg.

Grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan la 27enne è riuscita a perdere ben 100 kg, ha poi continuato a perdere peso con molto impegno e costanza. Da tempo ha concluso il suo percorso di transizione ed è diventata una donna, sul suo profilo Instagram mostra ai follower la sua quotidianità e i continui miglioramenti del suo corpo. Destinee Lashaee oggi sta bene ed è felice.

