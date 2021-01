Alfonso Signorini lancia una frecciatina alla Rai: “Hanno schierato chiunque, che volete mi faccia una Milly Carlucci?”

Alfonso Signorini non teme il confronto con Milly Carlucci, a detta sua la Rai ha già schierato di tutto contro il GF Vip

Alfonso Singorini è stato ospite ieri all’ultimo appuntamento di Casa Chi, dove tra le altre cose ha lanciato una pungente frecciatina alla Rai.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta durando molto più a lungo rispetto alle precedenti edizioni e sta ottenendo incredibili risultati in termini di ascolti. Il conduttore pensa che la Rai abbia provato in tutti i modi ad ostacolare il successo che il reality sta riscuotendo, senza però riuscirci.

A Casa chi Signorini ha infatti detto: “Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete… che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti.”

Alfonso Signorini ha chiaramente detto che non teme il confronto con Milly Carlucci e la seconda edizione de Il Cantante Mascherato dal momento che fino ad ora il Grande Fratello Vip ha sempre battuto la concorrenza. Il conduttore ha poi aggiunto: “E poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho.”

E ancora: “Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.50 di share… io oscillo tra il 19 e il 20% e da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione… grazie al pubblico naturalmente.”

Alfonso Signorini pensa che per Ilary Blasi sarà più semplice avere successo con la nuova edizione dell’Isola dei famosi perché la Rai a detta sua non ha più niente da mostrare dopo che ha provato a fare di tutto per rubare gli ascolti a Mediaset. In merito a ciò ha infatti detto: “Contro questo mio GF Vip la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Io credo che contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa dell’una di sera preregistrata perché non hanno più niente.”

Il noto conduttore ha poi concluso dicendo: “L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono contentissimo per Ilary.”

Sara Fonte

