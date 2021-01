Bonding 2 dal 26 gennaio su Netflix: trama e cast

Bonding 2 sta per approdare su Netflix, dal 27 Gennaio. Ecco anticipazioni su trama e cast.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione, abbiamo conosciuto un pò tutti i personaggi e abbiamo seguido le vicende di Pete e Tiff che tentano di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto dopo aver finalmente buttato alle spalle l’esperienza di andare a letto insieme ai tempi del liceo. Quell’esperienza ferì entrambi, per ragioni diverse. I due decidono di metterci una pietra sopra anche grazie alla conoscenza di: Doug e Josh. La serie si è chiusa con un accoltellamento. Tiff e Pete sono in fuga dopo essersi difesi da Trevor che voleva far loro del male

La trama

Nella seconda stagione, Tiff e Pete sono stati messi al bando da tutti i club BDSM di New York. La situazione si è compromessa e per tornare a fare il loro lavoro, ai due è richiesto di completare la formazione in una sorta di accademia BDSM. I due però cominciano a non andare più d’accordo quando Tiff scopre che Pete non prende quel lavoro seriamente.

Inoltre Tiff sarà messa alla prova nel suo rapporto con Doug, mentre tra Pete e Josh le cose sembrano concretizzarsi sempre di più.

Cast e personaggi

Nel cast dei nuovi episodi sono vedremo:

Zoe Levin e nei panni di Tiff

Brendan Scannell nei panni di Pete.

Micah Stock nei panni di Doug

Theo Stockman è Josh

D’Arcy Carden nel ruolo di Daphne,

Eric Berryman nei panni del marito di lei Andy

Matthew Risch nelle vesti di Joe,

Matthew Wilkas nelle vesti di Rolph.

