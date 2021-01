Mission Impossible: Rogue Nation, trama e curiosità sul film d’azione del 2015 della saga di Tom Cruise

Mission Impossible: Rogue Nation andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno.

La pellicola d’azione rientra nella saga di Mission Impossible, iniziata nel 1996. Tutte le curiosità su questo film e il trailer ufficiale.

Mission Impossible Rogue Nation ha la regia di Christopher McQuarrie. Ci sono tantissimi produttori in questo film, tra cui l’ex regista JJ Abrams e lo stesso Tom Cruise, che ne è il protagonista.

Questo capitolo è il quinto della saga e ha una durata di 131 minuti. Di produzione americana (Universal Pictures), la pellicola uscì nelle sale italiane il 19 agosto 2015.

Ethan Hunt (interpretato da Tom Cruise) e la sua squadra hanno una missione: recuperare del gas che sta per essere venduto a ignoti terroristi. Ethan scopre durante la missione che i terroristi sono ex spie rinnegate e che si sono date il nome di Sindacato.

Nel frattempo, per motivi burocratici e di nomine all’interno della CIA, Ethan è costretto ad andarsene. Inseguito e a rischio vita, dovrà chiedere la collaborazione di ex agenti suoi amici sparsi nel mondo per poter risolvere la questione da solo.

Per poter fare la scena aggrappato all’Airbus A400M, Cruise ha dovuto girare 8 volte a 1,5 chilometri di altezza. Così, l’attore si è ferito 6 volte durante le riprese del film.

Pochi sanno che in questa pellicola c’era stata l’idea di inserire anche Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Sherlock) nei panni di Solomon Lane. Poi, si scelse Sean Harris.

