Attila diretto da Riccardo Chailly in onda su Rai 5

Attila è una delle opere più famose di Giuseppe Verdi, messa in scena per la prima volta presso il Teatro La Fenice nel 1846. Il Direttore Musicale Riccardo Chailly ripropone l’opera verdiana (ovvero in questa versione che andrà in onda su Rai 5) nella Stagione 2015/2016 con Giovanna d’Arco, che vide la luce nel 1845, e prosegue con il regista Davide Livermore una collaborazione che alla Scala ha già avuto un esito felice con Don Pasquale di Donizetti.

La complessità dell’opera

Bisogna tenere a mente che trattasi di una trama e una storia complessa in cui l’autore gioca molto con le ambientazioni, con l’intento di stupire, con il coinvolgimento psicologico e con la rappresentazione delle incertezze morali. Ed è proprio il protagonista Attila a chiedere ai cantanti slancio e di cogliere le giuste sfaccettature della storia.

Il cast

Veste i panni del protaginista Ildar Abdrazakov, basso di riferimento dei nostri anni, mentre la difficile parte di Odabella è affidata a Saioa Hernández. Fabio Sartori è Foresto mentre nella parte di Ezio torna George Petean.

