Ecco chi è Asia Argento, età, carriera e vita privata dell’attrice, sceneggiatrice e conduttrice

Asia Argento è un’attrice, sceneggiatrice cinematografica e conduttrice, è anche nota per essere la figlia del famoso regista Dario Argento.

La nota attrice è nata il 20 settembre 1975 a Roma, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. In giovanissima età ha partecipato a sei film, diventata adulta ha poi recitato nei film Le amiche del cuore e Perdiamoci di vista. Con quest’ultimo si è aggiudicata un David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Asia Argento ha recitato nel 1994 nel film francese Regina Margot. Ha poi conquistato un altro David di Donatello nel 1996 grazie al ruolo interpretato nel film Compagna di viaggio. Insieme al padre ha realizzato il film La sindrome di Stendhal”, ha anche recitato nel film di Veronesi Viola bacia tutti.

Dopo aver lavorato per anni all’estero, l’attrice è tornata in Italia nel 2011 e ha recitato nei panni di protagonista alla fiction Sangue caldo su Canale 5. Nel 2017 ha svolto il ruolo di giudice a X Factor, a causa dello scandalo ‘Jimmy Bennet’ però la sua nuova avventura televisiva fu molto breve.

Asia Argento è anche una nota regista. Il suo primo film ‘Scarlett Diva’ lo ha girato nel 2000, non ottenne però molto successo. Quattro anni dopo ha girato il film ‘Ingannevole è il cuore più di ogni cosa‘. L’attrice ha anche diretto alcuni videoclip di Loredana Bertè e altri artisti.

Nel 2020 Asia Argento ha fatto parte del cast di Pechino Express insieme all’amica Vera Gemma, ha però dovuto abbandonare il reality dopo essersi rotta un ginocchio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è stata legata sentimentalmente al noto cantante Morgan dal 2000 al 2006. Dal loro amore è nata la figlia Anna Lou. Asia Argento ha poi avuto una relazione con il regista Michele Civetta con cui ha avuto il figlio Nicola. Nel 2017 si era legata sentimentalmente allo chef francese Anthony Bourdain. Nel 2018 l’uomo fu trovato morto in Francia in una camera d’hotel. L’attrice ha avuto un veloce flirt anche con Fabrizio Corona, di recente i due si sono mostrati di nuovo insieme sui social.

Asia Argento sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 28 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte





