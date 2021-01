Cotto e Mangiato ricetta 28 Gennaio 2021: sformato di verza e patate

Come si prepara lo sformato verza e patate? Ce lo insegna Tessa Gelisio a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per preparare questo sformato avrai bisogno di:

700 grammi di patate

700 grammi di verza

Bree

1 uovo

Formaggio grattugiato

Pangrattato

Procedimento

Lessare le patate e la verza insieme (dando precedenza di qualche minuto alle patate) e lasciar cuocere. In una ciotola poi schiacciare insieme le due verdure sbattere un uovo e versare ilal formaggio grattugiato. Mischiare tutto. Prendere una terrina, fare uno strato di pangrattato, versare metà del composto, appoggiare le fette di bree e versare il resto del composto. Spolverata di pangrattato e poi in forno a 180 gradi per un’ora.

