Cloris Leachman Frau Blücher in Frankenstein Junior se ne è andata a portare la sua arte in cielo

Cloris Leachman ovvero Frau Blücher in Frankenstein Junior di Mel Brooks ci ha lasciato all’età di 94 anni. L’attrice è mancata nella serata di ieri, a casa sua. La sua manager Juliet Green ha reso noto che la morte è avvenuta per cause naturali.

Cinema, Teatro e Televisione piangono una stella: Cloris Leachman, Frau Blücher in Frankenstein Junior

Miglior attrice non protagonista, Cloris Leachman, grande interprete di

Frau Blücher in Frankenstein Junior, venne premiata con l’Oscar nell’anno 1971.

La Cnn la ricorda tramite le parole della sua manager. Il suo talento comico, unico e particolare l’hanno resa una leggenda per ben 70 anni sia nel cinema che nel piccolo schermo.

La famosa attrice si è spenta nella sua casa di Encinitas in California. ”È stato un mio privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più coraggiose del nostro tempo. Non c’era nessuno come Cloris”, la sua manager, Juliet Green, ha ricordato.

Cloris Leachman, la carriera artistica

La Leachman ebbe una lunga carriera, prese parte a Television Academy Hall of Fame nel 2011, si aggiudicò 22 nomination agli Emmy, dove risultò vincitrice in otto.

Sei volte per ‘Mary Tyler Moore’, e due per l’interpretazione di nonna Ida in ‘Malcom in the Middle’. Nel 1971 ha vinto anche un Oscar come Miglior attrice non protagonista per ’L’ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich.

Cloris Leachman nacque nell’anno 1926, a Des Moine nell’Iowa, provenendo da una famiglia di origini inglesi e boeme. L’elezione a Miss Chicago portò la bellissima attrice a candidarsi per Miss America, a solo 20 anni.

L’esordio sul grande schermo nel 1955

Nell’anno 1955 debutta con ‘Un bacio e una pistola’, un noir di Robert Aldrich nel grande schermo. Il ruolo, nel film è di una femme fatale. A fianco di Paul Newman ha recitato in ‘Supplizio’ del 1956, ‘Butch Cassidy’ de 1969 e ‘Un uomo oggi’ del 1970.

Cloris Leachman si aggiudicò l’Oscar come miglior attrice non protagonista, con Rith Popper in “L’ultimo spettacolo”. Nel ruolo di Frau Blücher in ‘Frankenstein Junior’ ha acquisito fama a livello internazionale. Con Brooks ha interpretato la divertente Fratella Charlotte Diesel in ‘Alta tensione’ e ‘La pazza storia del mondo’.

La Leachman, oltre che in Teatro divenne popolare anche in tv con la situation comedy ‘Mary Tyler Moore’ che le valse ben sei degli otto Emmy vinti. Dai primi anni novanta si dedicò anche al doppiaggio.

Cloris Leachman, vita privata e familiare

Unitasi in matrimonio con il regista George Englund nel 1953, divorziò nel ’78, ebbe dal marito ben cinque figli. Tra questi uno morti a soli 33 anni, per un’overdose di farmaci che prendeva per curare un’ulcera.

L’attrice era vegetariana e sosteneva i diritti degli animali, lo ha fatto per tutta la vita. Ecco perchè la famiglia della Leachman ha chiesto a chi desidera fare donazioni a nome dell’attrice alla Peta (Persone per il trattamento etico degli animali) o a Last Chance for Animals (Lca), organizzazione no profit statunitense che sostiene i diritti degli animali.

Ricorderemo sempre Cloris Leachman e Frau Blücher, come sarebbe possibile non farlo? Ci uniamo al dolore della famiglia e per il mondo dello spettacolo.

