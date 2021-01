Stefania Orlando, il marito svela: “Roncato mi ha telefonato”

Il marito di Stefania Orlando ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Andrea Roncato, ecco cosa ha detto Simone

Stefania Orlando durante la 33esima puntata del Grande Fratello Vip non ha reagito bene alle dichiarazioni rilasciate dall’ex marito Andrea Roncato, voleva addirittura lasciare il reality ma alla fine l’hanno convinta a restare.

Il marito della gieffina, Simone Gianlorenzi, ospite ieri a Casa Chi ha rivelato di aver sentito in privato l’attore. Queste le sue parole: “Sì, ci siamo sentiti. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina. Gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto.”

Il chitarrista ha continuato dicendo: “Abbiamo detto quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme”.

Dopo le dichiarazioni rilasciate sulla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando e sul loro rapporto Andrea Roncato sta ricevendo non pochi attacchi e critiche sui social. In merito a ciò il marito della gieffina ha detto: “Credo che Roncato si sia confrontato con un mondo che purtroppo conosce molto poco, quello dei social. Lui è una persona per bene e noi gli vogliano un bene sincero. Lui, rispondendo sul web e tirando fuori parole pesanti, ha perso un po’ la testa e se non sei pratico rischi di fare una brutta fine”.

Simone Gianlorenzi parteciperebbe al Grande Fratello Vip? A questa domanda ha risposto: “Se farei il Grande Fratello Vip come concorrente? A me potrebbe piacere farlo ma a modo mio. Mi piacerebbe per portare la mia cultura al grande pubblico. La cultura dei musicisti e dei grandi appassionati di musica.”

E ancora: “M’immagino a fare le lezioni ai ragazzi che magari non ne sanno nulla. Essendo io insegnante ho sempre un po’ questa voglia di divulgare la mia conoscenza e la mia passione… lo farei per quello”.

Il marito di Stefania Orlando ha poi detto la sua in merito all’ennesimo prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Questo è ciò che ha detto: “Io non l’ho presa benissimo perché sapevo entro febbraio. Per me Stefania può restare anche un altro anno fuori ma l’importante è che stia bene, felice e con il sorriso.”

Simone Gianlorenzi è preoccupato per la moglie, ha infatti concluso dicendo: “Io temo per la sua incolumità psicologica perché è una grossa pressione. Sono preoccupato quando uscirà. Avrà bisogno di riadattarsi alla vita normale”.

Sara Fonte

