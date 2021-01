L’ex calciatore e l’ex partecipante di Miss Italia sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Ambra

Fiocco rosa per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: è nata Ambra, la loro seconda figlia. Ad annunciare la lieta notizia è stato l’ex calciatore su Instagram: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita: veder nascere “in diretta” mia figlia. È una cosa che auguro a qualsiasi papà!“. L’uomo ha poi ringraziato lo staff, i medici e le ostetriche dell’ospedale di Lecce, che hanno assistito la compagna al parto avvenuto in maniera naturale.

Il post in questione è stato invaso da commenti e auguri da parte di fan e altri personaggi dello spettacolo, tra cui anche la showgirl Loredana Lecciso.

Curiosità su Giovanni Conversano

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono fidanzati da quattro anni e non sono ancora sposati, ma il matrimonio rappresenta un loro progetto futuro. Tre anni fa, è nato il loro primo figlio Enea, che spesso è immortalato nelle foto dei genitori su Instagram.

Conversano inoltre è conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dating show dove ha conosciuto Serena Enardu con la quale ha avuto una relazione piuttosto travagliata. Oggi, l’ex calciatore è un imprenditore attivo nel campo di eventi. E’ noto anche per i suoi interventi in tv in qualità di opinionista nel programma Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

