Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 12

Il gossip più chiacchierato della settimana è sicuramente l’intervista rilasciata a novella 2000 Da Abraham Garcia ex flirt di Giulia Salemi, che si dice ancora innamorato di lei e pronto a riconquistarla. Ecco le sue parole:

“Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo.La produzione decise di farmi una sorpresa e la introdusse nella trasmissione. Non potete immaginare la mia gioia in quel momento. Avendo una relazione già da tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che sia una finzione, quel video è pura realtà.Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid e lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi.Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me”.

Altra notizia che gira nell’aria, venerdì ci sarà l’entrata nella casa del Gfvip di Walter Zenga, pronto per un confronto col figlio Andrea. Chissà come la prenderà il ragazzo visto che più volte ha detto, di non volere un incontro col padre davanti alle telecamere

Per questa settimana è tutto alla prossima, baci velenosi

