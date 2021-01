Chi è Elenoire Casalegno, la nuova inviata de L’Isola dei Famosi 2021?

Ecco chi è Elenoire Casalegno, attrice e presentatrice che sarà la nuova inviata de L’Isola dei famosi 2021

Elenoire Casalegno è un’attrice, presentatrice ed ex modella. Nata a Savona il 28 maggio 1976, ha iniziato la sua carriera a soli diciotto anni prendendo parte a Look of Year, un concorso per aspiranti modelle. Da quell’esperienza, è stata scelta per condurre Jasmin, programma musicale di Italia 1.

Successivamente, è diventata spalla di diversi volti televisivi, tra cui Massimo Lopez, Corrado Tedeschi, Claudio Cecchetto e Raimondo Vianello. Con quest’ultimo ha condotto Pressing in rete e il Festivalbar, trasmissione che accompagnò le serate estive dagli anni ’90 fino ai primi anni 2000. E’ stata inoltre una delle inviate di Mistero, format di Italia 1 dedicato al paranormale, all’ufologia e alla pseudoscienza. La sua carriera televisiva è continuata fino alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto riportato da TV Blog, Elenoire sarà la nuova inviata de L’Isola dei famosi 2021, che sarà condotta da Ilary Blasi a partire dal 2 marzo. Tra i nomi papabili, c’erano anche quelli di Aurora Ramazzotti e Alvin . Il secondo aveva dichiarato di voler abbandonare lo show per motivi ancora non noti, mentre la prima è stata scartata.

