Ecco chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore, i due sono complici in amore e nel lavoro da moltissimi anni

Claudio Rego è un famoso e talentuoso cantautore, noto anche per essere il marito di Donatella Rettore. Oltre ad essere complici dal punto di vista sentimentale da molti anni i due lo sono anche dal punto di vista professionale, condividono infatti il loro grande amore per la musica.

Il noto musicista fa parte del mondo dello spettacolo da moltissimi anni, ma sono poche le informazioni che si conoscono di lui. Il marito della Rettore è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Non si conosce nemmeno la sua età.

Alcune informazioni sulla sua vita privata sono note perché le ha rivelate Donatella Rettore. I due stanno insieme da più di quarant’anni, si sono conosciuti durante un concerto ma si allontanarono presto perché lui partì per la leva obbligatoria. Quando tornò si rincontrarono e da quel momento non si sono più separati. Dopo molti anni di fidanzamento convolarono a nozze nel 2005, con la speranza di riuscire ad adottare un figlio ma non ci sono riusciti.

La cantante era rimasta incinta, ma perse il bambino quando la gravidanza era già in uno stato avanzato. Provarono un dolore immenso che non sono mai riusciti a superare del tutto, ma che non li ha mai allontanati.

Claudio Rego in passato ha collaborato spesso con la moglie, contribuendo a molti suoi grandi successi. Il cantautore ha infatti scritto alcuni testi delle famose e bellissime canzoni di Donatella Rettore.

Donatella Rettore sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

