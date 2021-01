C’è posta per te, il signor Giovanni chiama Maria De Filippi “regina di Mediaset” e spopola sui social

Il signor Giovanni protagonista di un siparietto che manda in visibilio i telespettatori: la “De Filippi la regina di Mediaset”

La puntata di sabato 30 gennaio di C’è posta per te, si è aperta con la storia di Cristina e il papà Giovanni. La figlia ha chiamato la redazione della trasmissione per aiutare il padre a riprendere in mano la sua vita, dopo la scomparsa prematura di sua moglie. La moglie, infatti, si è ammalata quando Cristina aveva 17 anni.

La figlia Cristina ha scritto una lettera al padre per ringraziarlo per come si è comportato con sua mamma negli ultimi dieci anni. Giovanni è un fiume di lacrime poiché non è mai riuscito a dimenticare la donna, che era la sua anima gemella.

Nonostante la storia struggente, il signor Giovanni è stato protagonista di piccolo siparietto, chiamando “regina di Mediaset” Maria De Filippi.

La D’Urso che sente il signore chiamare Maria “regina di Mediaset” #CePostaPerTe pic.twitter.com/Gs6LhIdOeP — Leone Lewis (@leonelewis) January 30, 2021

A quel punto, è partita una sonora risata da parte del pubblico entusiasta. Anche i telespettatori su Twitter si sono riversati con commenti piuttosto ironici:

"Regina di Mediaset" nonostante il devasto pensa a fare i complimenti a maria? #CePostaPerTe — Maria (@ciaoamoroso) January 30, 2021

Qualcuno ha persino tirato in ballo Barbara D’Urso e si è immaginato una sua probabile reazione

Infine, c’è anche chi spera di vedere il signor Giovanni come cavaliere del trono Over di Uomini e Donne.

Maria Giovanni ti ha definito ‘Regina di Mediaset’, tu adesso ce lo piazzi al trono over #CePostaPerTe — chià (@itsmwengo) January 30, 2021

Insomma, il protagonista di questa puntata del people show pare essere proprio Giovanni, apprezzato dai telespettatori per la sua umanità e sensibilità. La vicenda si è conclusa con una sorpresa: Gianni Morandi in studio a cantare i brani preferiti di Giovanni.

