Anticipazioni Un posto al sole, dall’1 al 5 febbraio 2021: Giulia scopre l’identità dell’aggressore di Silvia

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dall’1 al 5 febbraio 2021

Nella puntata di lunedì 1 febbraio 2021, Giulia scopre che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore ma Niko la invita a non intraprendere iniziative personali, per non ostacolare il suo lavoro di avvocato. Angela si chiede perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli.

Nella puntata di martedì 2 febbraio 2021, a causa del coinvolgimento di Niko come avvocato di Emil, Silvia e Michele vivono un nuovo momento di tensione. Patrizio e Vittorio decidono di tirare a sorte la permanenza nel seminterrato ignari che qualcun altro stia per sconvolgere i loro piani.

Nella puntata di mercoledì 3 febbraio 2021, Silvia riceve un’inaspettata proposta che rischia di mettere ulteriormente a dura prova il rapporto con Michele. L’eccessiva intraprendenza lavorativa di Lara finisce per indispettire Roberto e non soltanto lui. Dinanzi all’ennesimo invito a casa di Bruno, sfumato all’ultimo istante, Bice sprona Salvatore a fare chiarezza.

Nella puntata di giovedì 4 febbraio 2021, mentre Roberto cerca di sedare le rivolte degli operai dei Cantieri, Lara e Serena diventano molto unite. Nel frattempo, Cerruti potrebbe essere finalmente vicino a scoprire il segreto di Sarti.

Nella puntata di venerdì 5 febbraio 2021, Lara vuole vendicarsi di Luciana. Patrizio, invece deve abituarsi ad avere Samuel come nuovo vicino di casa. Nunzio si comporta in modo strano e Franco cerca di capire cosa stia succedendo.

Maria Rita Gagliardi

