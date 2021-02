Chi è Karin Trentini, la giovane e bellissima moglie di Riccardo Fogli?

Ecco chi è Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, più giovane di lui di 32 anni

Karin Trentini è una modella, attrice e ballerina nota soprattutto per essere la moglie di Riccardo Fogli.

La giovane moglie del noto cantante è nata nel 1979, da ragazza si fece spazio nel mondo dello spettacolo come modella. La Trentini ha poi coltivato la sua passione per la danza frequentando per nove anni la Scuola di Danza Classica e Moderna alla Royal Academy di Londra, riuscì poi a diventare ballerina per programmi sia Mediaset che Rai. Approdò anche al cinema nel corpo di ballo di vari film, nel 2007 l’abbiamo vista nel film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni.

Karin Trentini si è aggiudicata la vittoria di Miss Mondo Lazio nel 2000, a Miss Mondo Italia arrivò invece terza. Oggi la moglie di Riccardo Fogli in provincia di Livorno gestisce il B&B di famiglia insieme al marito. Ha anche realizzato un marchio di cosmetici, ‘Diademi Luxery‘.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Karin Trentini è sposata con Riccardo Fogli dal 2010, tra i due c’è una differenza d’età di 32 anni ma questo non è mai stato un problema per loro. Lui era il suo cantante preferito, quando si sono incontrati tra loro fu un vero e colpo di fulmine. Dal loro meraviglioso amore è nata la figlia Michelle Mery.

Durante la partecipazione di Riccardo Fogli all’Isola dei famosi si parlò di un presunto tradimento da parte della moglie. Il pettegolezzo non rovinò il loro amore, lui non ha mai creduto al gossip. Dopo il reality si sono subito chiariti e la loro storia d’amore continua a gonfie vele.

Karin Trentini e Riccardo Fogli saranno entrambi ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 1 febbraio 2021 su Rai Uno.

