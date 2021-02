Cotto e Mangiato ricetta 1 febbraio 2021: croissant ripieni di ragù

Iniziamo la settimana di Cotto e Mangiato con una ricetta super gustosa. Si tratta dei croissant ripieni di ragù.

La ricetta

Per preparare la ricetta hai bisogno di:

500 grammi di carne macinata

Trito di carote e sedano

500 ml di salsa di pomodoro

1 bicchiere di vino rosso

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

Noce di burro

2 croissant

1 cipolla

Procedimento

In una pentola far sciogliere il burro e aggiungere il trito di carote sedano e la cipolla grattugiata. A questo punto aggiungere il macinato e far rosolare. Una volta rosolato sfuma con vino rosso e poi aggiungi concentrato di pomodoro e salsa di pomodoro e lasciar cuocere.

Quando il ragù sarà pronto riscaldare in forno i croissant salati poi aprirli e farcirli, facendo attenzione a non far cadere il ripieno.

