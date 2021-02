Pomeriggio 5, Elvira, prima ex moglie di Zenga, svela un retroscena sulla Termali: “Faceva l’amica”

Elvira Carfagna, ospite a Pomeriggio 5, parla del suo rapporto con l’ex marito Zenga e svela un retroscena su Roberta Termali

Nella puntata di lunedì 1 febbraio di Pomeriggio 5, si è discusso della famiglia di Walter Zenga e del suo rapporto con i figli. Come è noto, l’ex portiere dell’Inter ha incontrato anche suo figlio Andrea Zenga all’interno della casa del GF Vip 5. Oggi, nel salotto di Barbara D’Urso, invece, è stata ospitata Elvira Carfagna, prima ex moglie di Zenga e ha svelato alcuni retroscena sui figli e sull’ex seconda moglie Roberta Termali.

“Sono stati influenzati dalla mamma da piccoli – ha esordito così Elvira parlando dei due figli Nicolò e Andrea e della loro madre- Hanno un risentimento”. La prima ex moglie dell’allenatore ha poi spiegato che suo figlio Jacopo è stato cresciuto in modo sereno, nonostante il papà Walter si sia innamorato di un’altra donna, che era Roberta Termali.

“Lei è entrata in casa facendomi da amica. Queste cose non le ho dette, sono anni e anni che le volevo dire” ha poi svelato Caragna, parlando dell’ex seconda moglie di Zenga. “A lei interessava il mio ex marito, non la mia amicizia” ha chiosato la ospite, lasciando di stucco la conduttrice.

Secondo Elvira, prima moglie di Walter Zenga, Andrea e Nicolò sono molto influenzati dalla mamma Roberta #Pomeriggio5 pic.twitter.com/LGFRM4cSzO — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 1, 2021

Insomma, delle dichiarazioni choc quelle di Elvira Carfagna nei confroti della Termali. Come replicherà quest’ultima? Non resta che scoprirlo.

