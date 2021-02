Serie TV, tutte le serie in uscita a febbraio 2021

Come ogni mese, e con un solo giorno di ritardo, parliamo delle serie tv in uscita.

Di seguito, quindi, le principali (ché non abbiamo la certezza siano tutte – per eventuali segnalazioni info@nonsolo.tv) serie tv in uscita a febbraio 2021.

La lista comprende tutte le principali piattaforme / canali dedicati esistenti (da Netflix a Sky Atlantic, passando per Disney+, Amazon Prime Video e Starzplay – senza dimenticare i canali Rai).

Per ogni singola serie tv, da dopo il primo febbraio, verrà prodotta una scheda con anticipazioni legate alla storia e resoconti legati alla trama.

Mercoledì 3 febbraio: L’estate in cui imparammo a volare, stagione 1, Netflix

Giovedì 4 febbraio: Tandem, stagione 4, Giallo

Venerdì 5 febbraio: H – Helena, stagione 2, Netflix

Venerdì 5 febbraio: Città Invisibile, stagione 1, Netflix

Lunedì 8 febbraio: Soulmates, stagione 1, Amazon Prime Video

Lunedì 8 febbraio: Raised By Wolves, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Martedì 9 febbraio: Grey’s Anatomy, stagione 17 – episodio 6, Fox

Mercoledì 10 febbraio: The Resident, stagione 4, Fox

Mercoledì 10 febbraio: Run On, stagione 1, Netflix

Giovedì 11 febbraio: Capitani, stagione 1, Netflix

Venerdì 12 febbraio: The Blacklist, stagione 8, Fox Crime

Venerdì 12 febbraio: The Family Man, stagione 2, Amazon Prime Video

Domenica 14 febbraio: Foodie Love, stagione 1, RaiPlay

Lunedì 15 febbraio: The Crew, stagione 1, Netflix

Martedì 16 febbraio: 9-1-1, stagione 4, Fox

Martedì 16 febbraio: 9-1-1: Lone Star, stagione 2, Fox

Mercoledì 17 febbraio: Chicago Med, stagione 6, Premium Stories

Mercoledì 17 febbraio: Dietro I Suoi Occhi, stagione 1, Netflix

Giovedì 18 febbraio: The Good Fight, stagione 4, Timvision

Venerdì 19 febbraio: Chicago P.D., stagione 8, Premium Crime

Venerdì 19 febbraio: For All Mankind, stagione 2, Apple TV+

Venerdì 19 febbraio: Tribes of Europa, stagione 1, Netflix

Venerdì 19 febbraio: Lovestruck In The City, stagione 1, Netflix

Venerdì 19 febbraio: El Internado: Las Cumbres, stagione 1, Amazon Prime Video

Sabato 20 febbraio: Hausen, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Martedì 23 febbraio: Love, Victor, stagione 1, Star/Disney+

Martedì 23 febbraio: Big Sky, stagione 1, Star/Disney+

Martedì 23 febbraio: The Godfather of Harlem, stagione 1, Star/Disney+

Martedì 23 febbraio: Solar Opposites, stagione 1, Star/Disney+

Martedì 23 febbraio: Helstrom, stagione 1, Star/Disney+

Mercoledì 24 febbraio: Your Honor, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Mercoledì 24 febbraio: Ginny & Georgia, stagione 1, Netflix

Giovedì 25 febbraio: Chicago Fire, stagione 9, Premium Action

Giovedì 25 febbraio: Capitaine Marleau, stagione 3 – episodio 4 e seguenti, Fox Crime

Venerdì 26 febbraio: Private Eyes, stagione 4, Fox

Venerdì 26 febbraio: Tutta Colpa Di Freud – La Serie, stagione 1, Amazon Prime Video

Domenica 28 febbraio: Pennyworth, stagione 2, Starzplay

