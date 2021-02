Pomeriggio 5, Zequila pazzo di Barbara D’Urso e le dedica “Malafemmena”

Zequila, ospite a Pomeriggio 5, ha dedicato il brano “Malafemmena a Barbara D’Urso e le confessa di essere pazzo di lei

Nella puntata di martedì 2 febbraio di Pomeriggio 5, sono stati svelati nuovi aneddoti gossip sul GF Vip 5. In particolare, si è parlato del presunto flirt tra Antonio Zequila e Dayane Mello, finalista del reality di Canale 5, scoop lanciato da Radio RTL 102.5. A raccontarlo, è stato lo stesso attore campano nel salotto di Barbara D’Urso.

“Ho avuto un flirt telefonico con lei -ha esordito così l’ex gieffino – L’avevo chiamata per un film in cui doveva fare la parte di una giornalista. Era molto felice”. A quel punto, Zequila ha raccontato che la parte che doveva recitare Dayane era una protagonista un po’ in desabillé molto sensuale. Infine, l’attore ha svelato che la modella era piuttosto interessata ad recarsi alle Maldive con lui per rilassarsi. Poi, è arrivato un piccolo scoop: pare che Zequila abbia inciso una canzone in portoghese apposta per Dayane Mello.

Non solo: l’attore ha anche svelato di essere pazzo di Barbara D’Urso e le ha dedicato “Malafemmena”, brano di Renato Carosone. A quel punto, la padrona di casa gli ha detto che non è l’unico a corteggiarla, poiché ha una lunga fila di pretendenti. Insomma, una dichiarazione choc quella di Zequila nei confronti della conduttrice.

