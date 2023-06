Non Sono Una Signora, il commento de La Velenosa – EPISODIO 1: prodotto carino | Siffredi stupisce, gaffe di Amoruso

Ebbene sì, l’ho fatto, ho guardato Non sono una Signora! Ma sapete che sono partita super prevenuta e invece è stato molto carino? Un programma leggero, divertente simpatico senza tante pretese. Andrà in onda per 5 puntate e ogni puntata 5 vip diversi dovranno trasformarsi in Drag Queen e gareggiare tra loro fino ad eleggere la migliore. Chi poteva giudicare i concorrenti se non tre Drag Queen professioniste? Bellissime, simpatiche e divertenti le giurate sono: Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska. Il programma è un mix tra il cantante mascherato e Drag Race. Milly Carlucci secondo me dovrebbe guardare molto bene questo programma che è 1000 volte meglio del suo cantante mascherato. Qua i concorrenti sono truccati davvero bene e non li indovini al primo colpo. Oltre alla giuria tecnica ci sono anche degli investigatori che devono capire chi si cela dietro alle Queen. I quattro investigatori sono: Filippo Magnini, Mara Maionichi, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena. Anche loro molto meglio dei giurati della Carlucci che sparano nomi a caso ridendo delle loro stesse battute tutta sera. Qui almeno hanno fatto nomi plausibili. I concorrenti devono sfidarsi in tre prove: la sfilata sui tacchi (tacchi altissimi con i quali non riuscirei a fare un metro), l’esibizione canora in perfetto playback e infine l’improvvisazione. Durante la serata ne vengono eliminate e quindi smascherate 4 mentre la vincitrice di puntata passa direttamente in finale e la sua identità rimane nascosta. La vincitrice ieri sera è stata She Funk, mentre sotto le Drag smascherate si celavano: Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso, Patrizio Rispo e Sergio Muniz. Altra cosa bella del format è questo continuo smascheramento, il fatto che non devi aspettare 5 puntate per sapere chi c’è sotto la maschera. E poi finalmente non sempre i soliti nomi. Primo eliminato Rocco Siffredi, che ha avuto non pochi problemi a camminare sui tacchi, intendiamoci io faccio peggio, per fortuna le giurate che hanno avuto un cuore d’oro lo hanno eliminato prima che si rompesse una caviglia. Siffredi, l’emblema del maschio alfa, ha stupito per le sue parole sulla libertà di essere quello che si vuole:

“Ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne se si è maschi o gli uomini se si è femmine. Tutto ciò ha creato tanto dolore e tanti problemi. Questo è quello che vorrei insegnare ai miei ragazzi. Vedere loro padre così secondo me gli ha dato.. Beh, li ho toccati, ho toccato un tasto che non si aspettavano. E questo mi piace. Non devono avere paura di esporsi e di fare ciò che pare a loro e non agli altri”.

Secondo eliminato: Lorenzo Amoruso che ha fatto una grande gaffe. Ore prima che iniziasse il programma ha svelato sul suo profilo Instagram che una delle Drag era lui ..

Terzo eliminato Patrizio Rispo, il mitico Raffaele della soap Un posto al sole. E infine ultimo eliminato Sergio Muniz che è stato molto bravo.

Nel complesso sono state due ore divertenti, simpatiche e per nulla volgari. Non capisco questo infinito slittamento del programma, non capisco chi dice anche non era un prodotto per famiglie. Non c’è stato un minimo di volgarità, di ambiguità, non si è mai andati oltre e anzi sono state dette solo parole di inclusività. Capisco il cambio di passo in Rai visto il nuovo governo ma Non sono una signora, è tutt’altro che un programma da censurare.

Uniche due note negative per me: la conduzione di Alba Parietti, che ho trovato poco spontanea, molto rigida e troppo attenta al gobbo. Mi aspettavo di più da lei visto che tornava alla conduzione dopo 17 anni.

Secondo punto debole il fatto che sia stato registrato ad ottobre. Purtroppo si vede molto. Addirittura Lorenzo Amoruso ha parlato di Manila Nazzaro come la donna della sua vita, la sua compagna, quando è da gennaio che non stanno più insieme e che lei ha un altro compagno. Non so, non si poteva tagliare in fase di montaggio questa cosa? Francamente qualcosa va corretto, ma non so se ci sarà una seconda edizione, dubito.

Io lo guardo volentieri, perché ripeto, lo ritengo un prodotto davvero carino, inoltre per una boomer come me, il fatto che finisca alle 23.30 è un sogno?. Sono abituata ai reality che finiscono all’una e mezza che andare a letto alle 23.30 non mi è sembrato vero. Lo so sono discorsi da vecchia, ma che ci devo fare?

È questa la realtà: la Velenosa è una boomer.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Non Sono Una Signora, i migliori cinguettii della prima puntata

Questo programma è talmente vecchio che Lorenzo Amoruso era ancora fidanzato con Manila Nazzaro #NonSonoUnaSignora — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 29, 2023

per quelli che “eh, ma le drag queen in tv su Rai2”. L’en travesti affonda nelle radici del teatro, passa anche attraverso l’opera barocca del ‘600, arriva al talento del gigantesco Paolo Poli (qui nel 1974 a Milleluci, con Mina e Carrà travestite da uomo). #nonsonounasignora pic.twitter.com/wsKjknWkTP — Francesco Canino (@fraversion) June 29, 2023

Non Amoruso che ha spoilerato tutto sto volando #nonsonounasignora https://t.co/KMdY2JJkfh — trashtvstellare (@tvstellare) June 29, 2023