Lutto al Gf Vip, è scomparso il fratello di Dayane Mello: la modella sceglie di restare nella casa

E’ morto Lucas, il fratello minore di Dayane Mello: la modella però sceglie di rimanere al GF Vip

Lutto al GF Vip 5: è scomparso Lucas, fratello minore di Dayane Mello. La notizia è arrivata dal fratello maggiore Juliano dal Brasile con un post su Instagram. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve” .

Anche lo staff di Dayane ha comunicato quando successo:

Stando a quanto si apprende, il ragazzo, che avrebbe dovuto compiere 27 anni a marzo, sarebbe deceduto in un incidente stradale, avvenuto la scorsa notte a Lontras, Santa Catarina, in Brasile. La modella brasiliana, una volta informata sull’accaduto, ha lasciato momentaneamente la casa.

Infine, Mello ha deciso di rimanere nella casa di Cinecittà fino alla fine, poiché si sarebbe trovata da sola e lontana dai suoi famigliari: Non posso tornare in Brasile adesso e comunque dovrei fare una quarantena in isolamento”. I suoi compagno d’avventura hanno abbracciato la loro coinquilina scossa dalla notizia. “Almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta”, ha dichiarato Alda D’Eusanio stringendosi a Dayane. La modella ha infine annuito e ha lasciato la stanza con Samantha De Grenet.

