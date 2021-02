Cattivissimo me: tutte le curiosità sulla saga di Gru e dei Minions, ci sarà un seguito?

Cattivissimo Me: stasera, 6 febbraio 2021, Italia Uno ripropone il secondo capitolo della saga di film d’animazione con protagonisti Gru e i Minions alle ore 21.20. Quali sono tutti i capitoli della saga e ci sarà un seguito?

Cattivissimo Me (2010)

La saga cominciò con l’ormai cult del 2010 The Despicable Me, ovvero Cattivissimo Me. Gru e gli altri appassionarono gli italiani anche grazie alla voce di Max Giusti che doppia Gru nella versione italiana.

Gru è un delinquente che usa armi speciali per i suoi furti. Purtroppo, si ritrova “sul groppone” tre bambine pestifere, che gli chiedono di portarle via dall’orfanotrofio. Per Gru e per i Minion che lavorano nel suo laboratorio segreto sarà l’inizio di una grande avventura.

Il cast di doppiatori nella versione americana è composto da:

Steve Carell: Gru;

Jason Segel: Vector;

Russell Brand: dottor Nefario;

Julie Andrews: madre di Gru;

Will Arnett: signor Perkins;

Kristen Wiig: signorina Hattie;

Miranda Cosgrove: Margo;

Dana Gaier: Edith;

Elsie Fisher: Agnes;

Rob Huebel: speaker TG;

Danny McBride: Fred McDade;

Pierre Coffin: Mark/Tim/Phil;

Ken Jeong: scienziato.

Il cast di doppiatori nella versione italiana è composto da:

Max Giusti: Gru;

Edoardo Stoppacciaro: Vector;

Nanni Baldini: dottor Nefario;

Manuela Andrei: madre di Gru;

Alessandro Budroni: signor Perkins;

Angela Brusa: signorina Hattie;

Rossa Caputo: Margo;

Veronica Benassi: Edith;

Arianna Vignoli: Agnes;

Franco Mannella: Fred McDade.

La pellicola ha una durata di 90 minuti. la colonna sonora fu cantata in Italia da Giorgia. Fu composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Il film ha guadagnato nel mondo 546 milioni di dollari.

Cattivissimo Me (2013)

Il secondo capitolo, che andrà in onda stasera, uscì 3 anni dopo. Gru sta combattendo per ottenere l’affidamento delle bambine, ma è difficile, perché è spesso fuori, è senza lavoro e senza moglie.

Così, ottiene una strana offerta da parte di una donna, che in Italia è doppiata da Arisa. Il film uscì negli States il 10 ottobre 2013 e ha una durata di 98 minuti.

Il cast dei doppiatori americani è composto da:

Steve Carell: Gru;

Kristen Wiig: Lucy Wilde;

Benjamin Bratt: Eduardo/El Macho;

Frank Welker: Pollito;

Miranda Cosgrove: Margo;

Dana Gaier: Edith;

Elsie Fisher: Agnes;

Russell Brand: Dr. Nefario;

Steve Coogan: Silas Caprachiappa;

Ken Jeong: Floyd Aquila-san;

Moisés Arias: Antonio Perez;

Nasim Pedrad: Jillian;

Kristen Schaal: Shannon;

Pierre Coffin: Kevin / Bob / Stuart;

Chris Renaud: Phil;

Vanessa Bayer: Michelle.

Il cast dei doppiatori italiani è composto da:

Max Giusti: Gru;

Arisa: Lucy Wilde;

Neri Marcorè: Eduardo/El Macho;

Rossa Caputo: Margo;

Veronica Benassi: Edith;

Arianna Vignoli: Agnes;

Nanni Baldini: Dr. Nefario;

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa;

Haruhiko Yamanouchi: Floyd Aquila-san;

Alex Polidori: Antonio Perez;

Ilaria Latini: Jillian;

Giuppy Izzo: Shannon.

Il film ottenne il miglior doppiaggio maschile a Steve Carell e il miglior doppiaggio femminile non protagonista a Elsie Fisher al Behind the Voice Actors Awards del 2014.

Al Pacino doveva interpretare Eduardo, poi lasciò perdere. Il film ottenne oltre 970 milioni di dollari di incassi.

La colonna sonora del secondo capitolo

La colonna sonora è composta da:

Pharrell Williams e Cee Lo Green – Scream – 3:41

I Minions – Another Irish Drinking Song – 0:39

Pharrell Williams – Just A Cloud Away – 2:56

Pharrell Williams – Happy – 3:53

I Minions – I Swear – 1:38

I Minions – YMCA – 2:55

Pharrell Williams – Fun, Fun, Fun – 3:26

Pharrell Williams – Despicable Me – 4:14

Px-41 Labs – 2:06

The Fairy Party – 1:27

Lucy And The Avl – 5:39

Goodbye Nefario – 1:27

Time For Bed – 1:27

Break-In – 3:00

Stalking Floyd Eaglesan – 1:35

Moving To Australia – 3:09

Going To Save The World – 1:25

El Macho – 1:27

Jillian – 0:47

Take Her Home – 1:29

El Macho’s Lair – 3:32

Home Invasion – 1:57

The Big Battle – 7:23

I Minions – Ba Do Bleep – 0:13 – bonus track

Cattivissimo Me 3 (2017)

Nel terzo capitolo, Gru e gli altri sono diventati agenti segreti contro il male, ma perdono il lavoro dopo non essere riusciti a catturare il cattivo di turno, appassionato degli anni Ottanta.

Nel frattempo, muore il padre di Gru e lui va a conoscere il fratello Dru. Dru vorrebbe diventare un grande cattivo, ma è molto imbranato. I Minions, invece, si sono scocciati di diventare buoni e si mettono nei guai, finendo persino in galera.

Il film di 96 minuti uscì nelle sale il 24 agosto 2017. Il film ottenne oltre un miliardo di dollari di incasso mondiale.

Il cast americano è composto da:

Steve Carell: Gru, Dru;

Kristen Wiig: Lucy Wilde;

Trey Parker: Balthazar Bratt;

Pierre Coffin: Kevin, Stuart, Bob, Mel, Minions;

Miranda Cosgrove: Margo;

Dana Gaier: Edith;

Nev Scharrel: Agnes;

Steve Coogan: Silas Caprachiappa, Fritz;

Andy Nyman: Clive;

Jenny Slate: Valerie DeVinci;

Julie Andrews: Marlena Gru;

Adrian Ciscato: Niko;

Katia Saponenko: Mamma di Niko.

Il cast italiano è composto da:

Max Giusti: Gru, Dru;

Arisa: Lucy Wilde;

Paolo Ruffini: Balthazar Bratt;

Rossa Caputo: Margo;

Veronica Benassi: Edith;

Sara Tesei: Agnes;

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa;

Ralph Palka: Fritz;

Luigi Ferraro: Clive;

Alessia Amendola: Valerie DeVinci;

Manuela Andrei: Marlena Gru.

La saga dei Minions

Il successo dei primi due capitoli convinse i produttori e dedicare una saga solo ai Minion. Così, il primo capitolo uscì nel 2015, tra il secondo e il terzo Cattivissimo Me.

La pellicola di 91 minuti uscì il 27 agosto 2015 ed ebbe la regia di Kyle Balda e Pierre Coffin. Nello spin off, si racconta tutta la storia dei Minion prima di incontrare Gru, con i loro precedenti padroni.

Il cast americano è composto da:

Pierre Coffin: Kevin/Stuart/Bob, i Minions;

Sandra Bullock: Scarlett Sterminator;

Jon Hamm: Herb Sterminator/Blerb;

Michael Keaton: Walter Nelson;

Allison Janney: Madge Nelson;

Katy Mixon: Tina Nelson;

Steve Coogan: Professor Flux/Guardia della Corona;

Jennifer Saunders: Elisabetta II del Regno Unito;

Hiroyuki Sanada: Dumo il sumo;

Steve Carell: Gru;

Michael Beattie: Walter Nelson Jr.;

Dave Rosenbaum: Fabrice;

Alex Dowding: Consigliere Reale;

Geoffrey Rush: Voce Narrante.

Il cast italiano è composto da:

Pierre Coffin: Kevin/Stuart/Bob, i Minions;

Luciana Littizzetto: Scarlett Sterminator;

Fabio Fazio: Herb Sterminator/Blerb;

Riccardo Rossi: Walter Nelson;

Selvaggia Lucarelli: Madge Nelson;

Monica Ward: Tina Nelson;

Ralph Palka: Professor Flux;

Roberta Pellini: Elisabetta II del Regno Unito;

Max Giusti: Gru;

Roberto Stocchi: Walter Nelson Jr.;

Manfredi Aliquò: Consigliere Reale;

Stefano Macchi: Fabrice;

Paolo Buglioni: Guardia della Corona;

Paolo De Santis: Speaker VNC;

Oreste Baldini: Reporter TV Britannico;

Alberto Angela: Voce Narrante.

Il film ottiene il terzo posto al mondo come miglior film di animazione dopo Frozen – Il Regno di Ghiaccio e Gli Incredibili 2.

Ottenne oltre un miliardo e 159 milioni di dollari di incasso. Rimase al primo posto fino all’arrivo di Inside Out.

Infine, il secondo capitolo della saga dei Minions racconta come Gru bambino diventa il più grande cattivo di sempre con l’aiuto dei Minion. Il film non uscì per via della pandemia e ora è in via di sviluppo.

Cattivissimo Me: ci sarà un quarto capitolo?

Probabilmente sì. Una volta completato il secondo capitolo dei Minion, potrebbe esserci un quarto capitolo della saga, ma al momento si tratta di voci non confermate.

Leggi anche => Mission Impossible: quanti sono i capitoli della saga? Cosa sappiamo finora, curiosità e trailer

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui