Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 febbraio: previsioni della settimana

In arrivo una nuova settimana. Vediamo come voleranno questi giorni attraverso l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

In tuo favore girano molte stelle e i giorni migliori cominceranno dopo mercoledì. Occhio alle nuove conoscenze, perché è un periodo doc. Anche per le coppie ci sarà un gradito miglioramento, soprattutto per quelle che hanno resistito alle pressioni di gennaio.

Toro

Diciamo che non è il momento migliore per l’amore. Nei rapporti nati da poco potrebbero darti fastidio delle interferenze esterne, magari di amici e parenti. Per il lavoro invece, ti consigliamo di lasciar trascorrere il mese senza prendere decisioni.

Gemelli

Tutto gira nella giutsa direzione grazie al favore dei pianeti. I più fortunati che stanno vivendo un momento idilliaco avranno anche modo di vivere il rapporto stuzzicandosi. E per chi si sta separando, non c’è negatività davanti a sè: quando si chiude una storia poi si è di nuovo disponibili ad un incontro.

Cancro

Non sono mancati i diverbi nella coppia, e porterai con te gli strascichi anche nella giornata di lunedì e martedì. Immagini di voler dire tante cose alla tua dolce metà, ma fatichi a ritrovare con lei la complicità ormai persa.

Leone

Se stai vivendo una love story, qualche pianeta potrebbe opporsi. Per cui in caso di liti o di divergenze non stupirti.

Si tratta di un momento di agitazione da tenere sotto controllo un po’ per tutto.

Vergine

Marte non ha smesso ancora di stare in aspetto positivo. Hai avuto un via vai di emozioni in questo periodo, ma non devi dimenticare che i nati sotto questo segno sono molto prudenti. Sarevve difficile per loro innamorarsi senza dare peso alla cosa. Si spingono oltre solo quando sentono di avere a che fare co la persona giusta.

Bilancia

Continui ad essere sorriso da Venere, grazie alcui transito sarà favorito l’innamoramento. Le coppie invece, che vivono comunqje positivamente il passagio dei pianeti Giove e Saturno, devono approfittare del momento per completare progetti riguardanti la famiglia.

Scorpione

Se da un po’ ti stai portando addosso stanchezza e malinconia prova a darti uno scossone. Altrimenti l’amore può rimanere fermo. Butta via i pregiudizi inoltre così potrai iniziare a vivere in modo sereno. Ovviamente va detto che queste giornate sono un po’ sotto tono.

Sagittario

Sei nella fase dolcezza e nella fase desiderio d’amore. Per cui approfitterai di incontri particolari, complici anche i pianeti favorevoli nel corso della settimana. Quanto alla professione, è il momento interessante per avanzare delle richieste.

Capricorno

La settimana sarà rosea e in particolare martedì. Per chi è reduce da dispute e questioni da affrontare con il partner, sappi che è un momento di passaggio, destinato ad essere superato se ancora non hai raggiunto una crisi troppo profonda. Purtroppo da tempo ci sono problemi di carattere economico che andrebbero affrontati con molta calma.

Acquario

Ci sono pianeti convergenti in questo segno pronti a regalare momenti intensi dal punto di vista emotivo o incontri occasionali.

Per i single, forse è giunto il momento di essere meno esigenti nelle proprie scelte e di non pretendere di fare conoscenze fuori dalla norma.

Pesci

Venere ti sta accompagnando e allevia i tuoi malumori. Non hai avuto un periodo facile negli ultimi mesi. Ma sia per le coppie che per i separati ci vuole uno scossone, magari verso nuova vita. Chi ha vissuto una crisi sembra averla superata

