Ecco chi è Marco Armani – Età – Carriera e Vita privata del cantante

Marco Armani, vero nome Marco Antonio Armenise, è un cantautore e musicista. Tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Il cantante è nato il 14 giugno 1961 a Bari, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la musica, a Bari frequentò il Conservatorio Niccolò Piccinni. Formò la sua prima band quando aveva solamente 14 anni, I Parsifal.

Fece il suo debutto sul piccolo schermo nel 1982 a Domenica In, dove si esibì con il brano Domani. Nel 1983 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone È la vita. Due anni dopo tornò di nuovo sul famoso palco dell’Ariston con il brano Tu dimmi un cuore ce l’hai, canzone che gli fece conquistare moltissimo successo.

Marco Armani partecipò per la quinta volta al Festival di Sanremo nel 1994, tre anni dopo uscì l’album 13. Partecipò al programma La notte vola nel 2001 con il suo celebre brano Tu dimmi un cuore ce l’hai arrivando in semifinale.

Tre anni dopo il noto cantautore ha fatto parte del cast del reality Music Farm, durante la messa in onda della prima edizione. Nel 2015 è approdato in Rai, cantava lui le sigle finali del programma Techetechetè. Nel 2018 lo abbiamo invece visto a Ora o mai più, programma condotto da Amadeus su Rai Uno. Sempre nel 2018 è uscito il suo ultimo album, in alcuni brani ha duettato con Red Canzian, Ron e Luca Carboni.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il cantante è sempre stato molto riservato, preferisce tenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo solamente che da anni è sposato con una donna di nome Jenny. Marco Armani è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi martedì 14 dicembre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui