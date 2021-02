Giuseppe Povia annuncia la morte del padre: la dedica sui social

Giuseppe Povia ha salutato per sempre il padre con un addio sui suoi profili Facebook e Instagram. Annunciando la triste notizia, il cantautore si è rivolto all’amato genitore: “Ciao papà, sei stato grande”

Lutto per Giuseppe Povia, il suo addio sui social al padre

Giuseppe Povia ha avuto successo con canzoni presentate al Festival di Sanremo: la prima nel 2005 con I bambini fanno ooh, la seconda, con cui ha vinto, nel 2006: Vorrei avere il becco.

Il cantautore ha annunciato la scomparsa dell’amato padre attraverso un post su Facebook e Instagram in cui scrive: “Ciao papà…sei stato grande”

Giuseppe ha voluto scrivere una dedica al genitore scomparso, lo ha ringraziato per quanto ha fatto per lui. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, ha scritto il cantante.

Povia e la dedica al padre

Il cantautore sui social ha quindi aggiunto “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: “Chi è il tuo mito?”. Ho detto: “Mio padre”. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”.

Parole ricche di gratitudine e di emozione, che dimostrano l’amore di un figlio verso il padre.

Molti sono stati i pensieri di condoglianze che Giuseppe Povia ha ricevuto.

I fan hanno inviato numerosi messaggi di cordoglio sotto il post pubblicato sui social.

Appare anche una foto che mostra il cantante da bambino, in braccio al padre: “Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono…buon paradiso Papà“.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui